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Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi

Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.

16.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.

İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

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