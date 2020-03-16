Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.
16.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.
İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Haberler
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi