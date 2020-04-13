Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!

Prof. Dr. İsmail Cinel etkileri hızla süren yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu.

13.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:53
Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!

Prof. Dr. İsmail Cinel etkileri hızla süren yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!


Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!


Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, en çok vakanın görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini vurguladı. Bu şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli olarak öne çıkıyor.


Buna ek olarak yoğun bakımların akılcı kullanımı hakkında bazı detaylara da değinen Cinel, aşağıdaki ifadeleri kullandı:


"Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, peak noktasının nereye varacağı belli değil. Fransa'da bir günde 1,400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor."


"Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir. Yoğun bakımların akılcı kullanımının ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler Covid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir."


Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: İsmail Cinel, Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Teknoloji ››Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:50: Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Haberler 14:46: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haberler 14:44: Korona dijital adaletsizliği derinleştirdi - Haberler 14:44: Minikler 155'i arayıp doğum günü pastası istedi - Haberler 14:43: Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı 14:43: Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı