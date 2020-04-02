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Beş farklı sigorta şirketi, Koronavirüs tedavisini kapsamına aldı

Türkiye'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi virüs şüphesi taşıyan ya da virüs tedavisi ihtiyacı duyan müşterilerinin teşhis ve tedavi giderlerini sigortaları kapsamında karşılayacak.

02.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:29
Beş farklı sigorta şirketi, Koronavirüs tedavisini kapsamına aldı

Türkiye 'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi virüs şüphesi taşıyan ya da virüs tedavisi ihtiyacı duyan müşterilerinin teşhis ve tedavi giderlerini sigortaları kapsamında karşılayacak.


Bugüne dek dünyada olduğu gibi ülkemizde de, küresel salgın (Pandemi) tedavisi hem özel hem de tamamlayıcı sağlık sigortalarında tedavi noktasında kapsam dışı kalıyordu. Hastalık ilk aşamada diğer grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer semptomlar göstermesi nedeniyle, tanı netleşene kadar özel hastanelere yapılan başvurular ve tedaviler, özel sağlık sigortasında kişinin sahip olduğu teminatlar doğrultusunda karşılanıyordu. Koronavirus için yapılan spesifik test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise tedaviler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedavi hastanelerinde SGK tarafından karşılanmaya devam ediyordu. Sigortaladım.com'un bilgilendirmesine göre Şimdi, Allianz, Acıbadem, Maphre, Sompo ve Doğa Sigorta şirketleri inisiyatif alarak, tedavi kapsamını genişletme kararı aldı.


Bu doğrultuda, bu şirketlerden özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına sahip bireysel ve kurumsal sağlık sigortalıların; Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, COVID-19 tedavisiyle sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderleri, istisnai olarak salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde jest uygulaması olarak kaşılanacak.


Ayrıca Nisan ayı itibariyle poliçe sürelerini başlatmayı düşünen tüm yeni sağlık sigortası sahiplerinin de COVID-19 tedavi giderleri [Poliçe başlangıcından önce başlayan rahatsızlıklar hariç] istisnai olarak karşılanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Sigorta, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Beş farklı sigorta şirketi, Koronavirüs tedavisini kapsamına aldı - Ekonomi

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