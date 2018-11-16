16 Kasım 2018, 15:10
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Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,18 265 178 85
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 56 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,03 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,02 28 12 16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 116 87 27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,02 14 1 13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
16 Kasım 2018 Cuma 15:10