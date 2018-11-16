Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,18
|265
|178
|85
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,03
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,03
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,02
|28
|12
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,38
|116
|87
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,18
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,02
|14
|1
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)