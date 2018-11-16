Bes Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,18 265 178 85 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,03 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,02 28 12 16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 116 87 27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,02 14 1 13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0

16 Kasım 2018 Cuma 15:10



16 Kasım 2018 Cuma 15:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)