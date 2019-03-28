Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,97 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile " Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-1,97
|265
|31
|233
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-2,45
|56
|3
|53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-2,26
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-4,80
|28
|0
|28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-1,75
|116
|5
|110
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,71
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-2,77
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA