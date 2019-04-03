Bes Fonu İstatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,10
|265
|145
|118
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,01
|56
|30
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,11
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,34
|28
|1
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,51
|116
|76
|38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,03
|28
|17
|11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,88
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA