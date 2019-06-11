BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,11
|265
|235
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,24
|56
|51
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,17
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,27
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,40
|116
|113
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,18
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,33
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi