12.06.2019 14:54
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,10265107157
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,12563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,50202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0828226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,411165065
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2028325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4014014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi