BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,10
|265
|107
|157
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,12
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,50
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-1,08
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,41
|116
|50
|65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,20
|28
|3
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,40
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA Ekonomi