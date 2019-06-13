13.06.2019 14:14
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2826523826
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2856551
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,14220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,13281710
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1311610115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1428280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1414140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0721210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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