BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,28
|265
|238
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,28
|56
|55
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,14
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,13
|28
|17
|10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,13
|116
|101
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,14
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,14
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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