14.06.2019 14:49
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,03265139124
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2056532
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,66202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,6828226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,071164768
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3028226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7114140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
Kaynak: AA
Ekonomi

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