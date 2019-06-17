17.06.2019 15:23
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1626520064
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,08563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,34220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3828262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,301167837
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2328280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,8414140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1921210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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