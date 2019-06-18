18.06.2019 16:18
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0626521649
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,10563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,54220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2628262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,391161097
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2028271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2014014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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