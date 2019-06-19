19.06.2019 15:14
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6226525114
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,36564511
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,83220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,8028280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,931161142
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3528271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3214140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0721210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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