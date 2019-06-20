20.06.2019 14:44
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0226517389
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,15563422
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,22220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1728199
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,051167738
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0228197
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1214113
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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