21.06.2019 14:38
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6526621451
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,40563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1828235
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,0911610313
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0329217
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1021210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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