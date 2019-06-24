24.06.2019 14:45
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6326623925
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6256560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,24220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1128621
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,581161142
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2429262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,6114140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2121210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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