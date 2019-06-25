25.06.2019 15:36
Haberler » Ekonomi » Haber

BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5526623728
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,36563620
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,51220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,0928262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,871161124
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1829262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1021210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
112 , fon sepeti fonları , bes fonları , emeklilik , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:20 Kapalıçarşı'da altın
17:17 "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek"
17:14 THY'nin ilk 'rüya uçağı' yarın İstanbul'da olacak, uçağın ismi için anket başlattı
17:13 Erzurum Ticaret Borsası
17:11 Edirne Ticaret Borsası
17:06 "Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"
17:05 Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı