26.06.2019 15:12
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3326619471
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,44563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,49220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2528271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,231167145
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2429280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,2214140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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