27.06.2019 14:50
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,15266120143
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,06563917
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,21202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5428127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061165757
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1329226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,4514014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0921210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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