28.06.2019 14:43
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1126621250
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,21563420
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,42220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7428280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,131169916
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3329280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4314014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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