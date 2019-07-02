02.07.2019 14:14
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226621748
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,11563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,95220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,8028271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,811161106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4429262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,9614014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0721210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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