BES fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,02 266 185 78 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,10 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,23 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,31 116 98 17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,06 29 10 17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,37 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)