Haberler» Ekonomi» Haber

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

30.07.2019 14:18 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,14 266 210 56
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,01 56 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,25 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,39 116 107 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 29 25 4
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,42 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:36   Bursa iş dünyası bir ayda üç küresel fuara katıldı
14:32   Spot piyasada elektrik fiyatları
14:29   Ordu'da fındık hasadı erken başladı
14:28   Sarıgöl Ovası'nda üzüm türleri çoğaldı
14:28   Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)
14:27   Yılın ilk antepfıstığına GTB'den altın ödülü
14:26   Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek