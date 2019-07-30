BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,14
|266
|210
|56
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,01
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,04
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,25
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,39
|116
|107
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,18
|29
|25
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,42
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,08
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)