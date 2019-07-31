Haberler» Ekonomi» Haber

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Para Piyasası" oldu.

31.07.2019 14:02 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Para Piyasası" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,31 266 105 157
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,40 56 28 28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,47 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,98 28 0 28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,27 116 36 77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 29 20 8
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,41 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:41   United Group Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı
15:28   Maden, "Tüketicinin ayıplı mallara ilişkin birçok hakkı var"
15:27   KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar dolara yükseldi
15:27   Xinhua-ABD ve Çin ticari görüşmeleri tamamladı, müzakereler Eylül'de devam edecek
15:27   Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü
15:22   Gümüşhane'de ihracat rakamları
15:16   Sberbank, DenizBank hisselerini Emirates NBD'ye devretti