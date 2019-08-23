Haberler» Ekonomi» Haber

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

23.08.2019 14:16 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,05 266 146 119
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,05 55 29 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,12 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,14 28 7 21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,28 117 54 63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,07 29 20 9
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,45 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:48   MARKA'dan bölgesel kalkınmaya destek
15:36   "Çaya alternatif ürün olmaz"
15:32   IFO açıkladı: Anlaşmasız Brexit en çok İrlanda'yı vuracak
15:32   banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira
15:25   Tanfer yeni yatırımlarla hedefi ilk 50 olarak belirledi
15:20   "Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı kılmak için iş birliğine hazırız"
15:18   Konya Ticaret Borsası