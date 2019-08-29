BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,15
|266
|146
|118
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,03
|55
|30
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,18
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,29
|28
|2
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,29
|117
|74
|43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,13
|29
|5
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,27
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)