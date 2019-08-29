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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

29.08.2019 14:30 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,15 266 146 118
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 55 30 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,18 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,29 28 2 25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,29 117 74 43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,13 29 5 23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,27 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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