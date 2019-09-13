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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

13.09.2019 14:28BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3726622936
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4055469
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,28211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4428262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4811710710
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,03291513
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3314131
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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