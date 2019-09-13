BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,37
|266
|229
|36
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,40
|55
|46
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,28
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,44
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,48
|117
|107
|10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,03
|29
|15
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,33
|14
|13
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)