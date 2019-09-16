BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,05
|266
|209
|56
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,40
|55
|30
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,13
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,37
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,38
|117
|106
|11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,18
|29
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,09
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,13
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)