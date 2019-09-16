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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

16.09.2019 14:00BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0526620956
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,40553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3728262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3811710611
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1829262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0914014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1321210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)


Ekonomi

Kaynak: AA

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