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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

18.09.2019 14:44BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,08266100166
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1055514
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,24211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9228028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,121172394
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1529326
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1114113
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0521210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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