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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

20.09.2019 13:48BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0826985183
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,21573225
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,36202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,2428028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,241171998
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1529326
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1615104
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0421210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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