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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

23.09.2019 14:02BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726923534
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2157525
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,05211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,09281612
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2011710611
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0929245
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1221210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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