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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

24.09.2019 15:04BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226919671
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3357552
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0628919
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,091178233
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,01291217
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4915150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0521210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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