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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

25.09.2019 13:54BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526821950
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,47211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3228262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,561171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2829281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4815213
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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