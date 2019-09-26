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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

26.09.2019 14:54BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2226823928
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,13574215
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,31220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5528271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1611710511
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2229281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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