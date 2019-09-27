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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

27.09.2019 14:14BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,04268149119
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,17573225
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,06211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,3828325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,401177344
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0529209
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2715015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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