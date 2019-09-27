BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,04
|268
|149
|119
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,17
|57
|32
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,06
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,38
|28
|3
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,40
|117
|73
|44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,05
|29
|20
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,27
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|20
|20
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)