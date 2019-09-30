Haberler » Ekonomi » Haber

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,36 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

30.09.2019 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,36 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3626824721
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2957561
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,05220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,6028262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,671171152
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5129281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2315015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:00 EGİAD Başkanı Aslan: "Ekonomik açıdan çarpan etkisiyle fayda sağlayacaktır"
18:47 Çukurova'da nitelikli elemanlar yetişecek
18:38 Borsada endekslerin değişimi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri