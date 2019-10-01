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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.

01.10.2019 15:04BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0726819473
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,03573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,18220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,05281117
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2411710214
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2429281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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