BES fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,07 268 194 73 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,05 28 11 17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,24 117 102 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,24 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,40 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)