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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Borçlanma Araçları" oldu.

02.10.2019 16:42BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Borçlanma Araçları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,26268101165
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,15574015
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,24211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0528127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,171173186
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0729821
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,5115015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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