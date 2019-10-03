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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

03.10.2019 14:26BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,25268132135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,24573324
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,13220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2928127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,211173582
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1329262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,2215150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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