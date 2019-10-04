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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

04.10.2019 14:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,06268131135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,04573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,33202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7228127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061175957
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1629523
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6015150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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