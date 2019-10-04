BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,06
|268
|131
|135
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,04
|57
|31
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,33
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,72
|28
|1
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,06
|117
|59
|57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,16
|29
|5
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,60
|15
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|20
|20
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)