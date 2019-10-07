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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

07.10.2019 14:02BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,302682671
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2957570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,36220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6928280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,261171170
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1329281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5215150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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