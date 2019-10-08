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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

08.10.2019 14:48BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,11268134132
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,44573720
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2928325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,031174472
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,05291415
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1015140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0620200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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