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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

09.10.2019 14:32BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0726890176
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,19573125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,12211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6828226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,3211716101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0429523
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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