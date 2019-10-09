BES fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,07 268 90 176 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,19 57 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,12 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,68 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,32 117 16 101 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,04 29 5 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,47 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 20 20 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)