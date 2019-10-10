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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

10.10.2019 14:29BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2126865200
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09571243
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,79202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,7128226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,4611713103
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2629326
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6815150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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