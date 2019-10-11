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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

11.10.2019 14:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2326888179
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,39571245
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,40211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6228325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,461172195
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,08291613
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7015150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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