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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

14.10.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1726817197
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,04571542
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,06211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4428271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,041178235
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2029263
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1220200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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