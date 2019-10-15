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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

15.10.2019 14:46BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6826858208
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,19572631
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,53202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-4,3628226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,431178108
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,6129227
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,0120514
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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