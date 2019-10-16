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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

16.10.2019 14:30BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0126817098
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,20571245
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,33220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3228271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,011177443
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0929218
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0815141
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0220200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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