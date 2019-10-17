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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kaybettiren yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

17.10.2019 14:29BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kaybettiren yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,4426829234
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,2657948
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,40202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7828226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,5011712104
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3229029
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9415015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0020610
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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