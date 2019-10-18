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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

18.10.2019 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2626820562
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,14573918
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7028280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4511710214
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,01291316
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0315114
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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